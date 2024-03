Paolillo | «Inter | ecco l’attimo in cui c’ho sperato! Un’impressione dal vivo»

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ernesto, presente ieri a Madrid per assistere alla sfida di Champions League, racconta le sue sensazioni sulla sconfitta dell’e sul cammino futuro. DAL– Ernestosu Radio Sportiva: «Per mia deformazione professionale non basta la consolazione del campionato. Ieri ero lì presente perché ci tenevo a tifare e vedere l’passare il turno con una squadra ostica come l’Atletico Madrid. Ma se si vuole diventare grandi si devono vincere anche quelle partite. Onestamente devo dire che mi ero anche illuso. La gioia del gol dell’mi faceva ben sperare nella maniera più assoluta, ero convinto che riuscissimo a portare a casa un risultato positivo. Poi la delusione, subito dopo due minuti, ha dato la carica ai madrileni». RIMPIANTO – Ernesto ...

