Palworld | profitti vertiginosi | nonostante il budget contenuto

(Di venerdì 15 marzo 2024)è indubbiamente uno dei titoli di maggior successo dello scorso anno. Durante un’intervista, il CEO di Pocketpair, Takuro Mizobe, ha rivelato che ilper lo sviluppo del gioco era al di sotto di un milione di yen, circa 6,7 milioni di dollari,ciò, il titolo è riuscito a superare le aspettative. Durante la chiacchierata con Bloomberg, Takuro Mizobe ha effettivamente dichiarato cheha generato decine di miliardi di yen inilrelativamente. Mizobe ha inoltre spiegato come idei videogiochi tripla-A non siano particolarmente adatti al team di Pocketpair, tuttavia,si è dimostrato un grande successo: a febbraio, il team di sviluppo ha ...

