Palworld | PocketPair rimarrà indipendente | ma non si esclude una futura acquisizione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nel corso degli ultimi mesi, il CEO di, Takuro Mizobe, ha parlato più volte del grande successo die delle prospettive future dello studio di sviluppo.si impegna a mantenere la propria dimensione come studio di sviluppo piccolo e, tuttavia, sarà aperto a valutare eventuali offerte dio nuove collaborazioni. In tal senso, Mizobe stesso ha sottolineato che al momento non vi sono trattative in corso con Microsoft e che non c’è alcuna intenzione di quotare in borsa. In precedenza, lo stesso Mizobe aveva spiegato che il team diera effettivamente piccolo, tanto da essere a corto di personale. Per questo motivo, il CEO sta ora valutando l’espansione dello studio per garantire un maggiore supporto ...