Pallanuoto | Posillipo-Roma Vis Nova 9-8 nell’anticipo del Round Retrocessione della Serie A1

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’anticipoterza giornata delA1 2023-2024 dimaschile va al CN, che piega laVisper 9-8. Match ribaltato dai campani ad inizio terzo quarto, con quattro gol consecutivi che portano il punteggio dal 4-6 all’8-6. Top scorer Cuccovillo con 3 reti. I capitolini restano al penultimo postoclassifica, in piena zona play-out , mentre il, a parità di partite giocate, aggancia in testa al raggruppamento il Quinto, che domani sarà protagonista dello scontro diretto per il primo posto con la Nuoto. L’altro match di domani è Salerno-Catania, riposa il Camogli fanalino di coda. TABELLINOCN ...