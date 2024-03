Pallamano Le Cadette di Polverigi Monsano San Marcello alla fase regionale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le rappresentative in rosa degli Istituti Comprensivi anconetani sono scese in campo a Chiaravalle per laprovinciale studenteschi CHIARAVALLE, 15 marzo 2024 – Lafa il pieno tra i banchi delle scuole. Questa mattina si sono svolti i Campionati studenteschi provinciali di, categoria, presso il Palasport di Chiaravalle. “È stato un piacere per la nostra società sportiva – scrive la Publiesse Chiaravalle – dare supporto alle scuole partecipanti con i nostri coach e con i nostri atleti ed atlete, che hanno arbitrato e organizzato il tavolo dei cronometristi. Si consolida in questo modo il lavoro svolto con il mondo della scuola, frutto dell’impegno a livello nazionale della FIGH, a livello locale grazie ai corsi rivolti ad insegnanti e alunni per la ...