Pallamano. "La Macagi Cingoli uscirà fuori da questo momento delicato»

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Dobbiamo tener duro, siamo in lotta e restiamo molto fiduciosi: la– sottolinea il presidente Gastone Corti ha concrete e valide potenzialità per cavarsela, ripensando ai recenti trascorsi e ai loro effetti". Dopo sei sconfitte consecutive, lasi ritrova invischiata in zona play out. Adesso il campionato è in pausa per gli impegni della Nazionale, quindi è opportuna la riflessione di Corti sul comportamento della squadra proiettata verso un finale altamente impegnativo. "Si tratta di prepararci adeguatamente – spiega Corti – per far fronte a una serie di partite successive a un periodo particolarmente intenso e per niente proficuo. Sapevamo che la fitta serie di gare era da disputarsi contro squadre d’alta quota e in una durata assai contratta: l’unico vero rammarico è riferibile alla ...