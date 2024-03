Palladino sull’azzurro Popovic | “È bravissimo | ma ha un problema” | di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 15 marzo 2024) Raffaele, allenatore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Matija, giovane che passerà al Napoli in estate. L’allenatore del Monza, Raffaele, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Matija, giovane calciatore serbo che ora è in prestito alla squadra brianzola ma che, in estate, approderà al Napoli (nell’ambito dell’operazione Zerbin, ndr). Il 18enne milita nella primavera della squadra per cui giocherà fino a giugno. Il prossimo anno potrà mettersi in mostra al Napoli, davanti al nuovo allenatore. Una vera e propria scommessa che potrà dimostrare tutto il suo valore in queste ultime giornate di Serie A: il Monza, infatti, consolidata la salvezza e preso coscienza della difficoltà nel piazzarsi in una zona europea ha l’obiettivo di lanciare il promettente ...