Palestra ex Frisi. Interventi al via per il palazzetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ancora pochi mesi e la storica"ex-" di via Villoresi sarà demolita per lasciare lo spazio all’attesodello sport inclusivo e polifunzionale. Sono previste, infatti, per l’estate 2024 le operazioni di abbattimento di questo impianto sportivo al coperto, nella zona sud del piccolo territorio cittadino, vale a dire al termine dei vari campionati sportivi in corso; pochi giorni fa, intanto, sono stati portati a termine glipropedeutici al futuro cantiere con il taglio degli alberi nell’area verde circostante l’edificio. A fine febbraio, invece, il Comune di Bresso ha avuto la conferma ufficiale della concessione del mutuo di oltre 3 milioni da parte dell’Istituto del Credito Sportivo, da restituire senza interessi, per la sua quota necessaria alla realizzazione del ...