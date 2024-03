Palermo-Venezia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match del Renzo Barbera valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di. La formazione rosanero non vuole mollare il sogno della promozioneinA e per questo motivo ha bisogno di vincere questo scontro diretto. La squadra di Paolo Vanoli, dal suo canto, è in piena lotta per laA e vuole continuare a restare in scia alle dirette avversarie. La compagine arancioneroverde arriva da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque giornate e spera di allungare ulteriormente sui rosanero. Questi ultimi, dal loro canto, sono reduci da due vittorie, due ...