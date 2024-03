Palermo-Venezia LIVE dalle 20 30 | formazioni ufficiali | Brunori contro Pohjanpalo | Corini senza Ranocchia

Serie B, Palermo-Venezia LIVE: ecco chi gioca al posto di Ranocchia, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Venezia, valevole per la 30a giornata del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 20:30. Palermo: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 8 Seg ...mondopalermo

LIVE Palermo-Venezia: Allo stadio “Barbera” protagoniste Palermo e Venezia, gara valevole la 30^ giornata del campionato di Serie B. LA CLASSIFICA. Di seguito il risultato e il tabellino.Palermo-Venezia 0-0:IL TABELLINOPAL ...goalsicilia

Palermo-Venezia, le quote: come la vedono i bookmakers: Si giocherà alle 20.30 la gara fra Palermo e Venezia, sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie B. Di seguito riportiamo le quote di alcune agenzie di scommesse:1X2Over 2.5Under 2.5GG ...goalsicilia