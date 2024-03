Pagelle Slavia Praga-Milan | i voti di Tuttosport | Theo impazza sulla fascia

Pagelle Slavia Praga-Milan : tutto facile ancora con l’uomo in più. Super Rafael Leao , preoccupa no le condizioni di Maignan e Calabria Maignan 6,5 Venti minuti di gioco e Mike è costretto a uscire ... (dailymilan)

Milan-Roma, il destino gioca con Massaro a Nyon: "La conosciamo bene..."

Le parole del dirigente rossonero dopo il sorteggio dei quarti di Europa League: "De Rossi sta lavorando benissimo" ...tuttosport

Europa League, i sorteggi da Nyon: Visualizzazioni: 1 Europa League, a Nyon vanno in scena i sorteggi per i quarti di finale che vedranno impegnate Milan, Atalanta e Roma, nessuna delle tre ha mai vinto la coppa. Negli ottavi di Europa ...calciostyle

IL PEGGIORE, Terracciano stavolta decisivo in negativo: Non la migliore serata per Pietro Terracciano: il portiere della Fiorentina, uno dei migliori in questa stagione, è incappato ieri in un errore in occasione dell'1-1 del Maccabi ...firenzeviola