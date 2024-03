Pagelle Slavia Praga-Milan | i voti del CorSport | Maignan salva | Theo ricama

Pagelle Slavia Praga-Milan : tutto facile ancora con l’uomo in più. Super Rafael Leao , preoccupa no le condizioni di Maignan e Calabria Maignan 6,5 Venti minuti di gioco e Mike è costretto a uscire ... (dailymilan)

IL PEGGIORE, Terracciano stavolta è decisivo in negativo

Non la migliore serata per Pietro Terracciano: il portiere della Fiorentina, uno dei migliori in questa stagione, è incappato ieri in un errore in occasione dell'1-1 del Maccabi ...firenzeviola

Pagelle Slavia Praga-Milan, i voti di Gazzetta: Sportiello assolto col dubbio: Calabria: Holes commette su di lui il fallo da espulsione. Episodio chiave, lì la partita cambia. Calabria resiste al dolore, all'intervallo viene sostituito per prudenza. Voto: 6 (Kalulu: Dentro dal ...informazione

Pagelle Slavia Praga-Milan: mago Leao, Pulisic capitan America, Loftus-Cheek è totale: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn