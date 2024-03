Pagelle Empoli-Bologna 0-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ledi, con iai protagonisti e ildel match valido per la ventinovesima giornata di. Al Castellani gli azzurri difendono molto bene col blocco basso e i felsinei non trovano particolari spazi nel primo tempo. Nella ripresa il forcing degli ospiti si fa più veemente e quando i toscani rimangono in dieci per un infortunio e i cambi finiti, all’ultimo respiro Fabbian, dopo i clamorosi errori precedenti di Saelemaekers e Orsolini, firma il gol vittoria. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Caprile 8; Bereszynski 6.5, Wakukiewicz 6.5, Luperto 6; Gyasi 6 (20’st Kovalenko 6), Marin 6, Maleh 5.5, Pezzella 5 (1’st Cacace 6); Cambiaghi ...