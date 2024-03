Pagani | trovato in possesso di droga | arrestato 22enne

Leggi tutta la notizia su zon

Il 14 marzo, a(SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, hanno, "per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente", unresidente a(SA). I Carabinieri, durante un servizio dinamico di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare dell'indagato rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 100 gr., suddivisa in dosi, nonché materiale per il confezionamento. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.