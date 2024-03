Overwatch 2 | novità sulla decima stagione nel prossimo Developer Update

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’attualedi2 giungerà al termine nelle prossime settimane, e gli sviluppatori hanno già anticipato cosa i giocatori potranno aspettarsi dalla. Nel, fissato per il 19 marzo, il game director Aaron Keller parlerà dei prossimi aggiornamenti, inclusi i contenuti previsti per lasuccessiva. L’anno scorso, Blizzard aveva annunciato Venture, un nuovo damage dealer che sarebbe stato disponibile con il lancio delladi2. Dunque, è probabile che nelci saranno ulterioriin merito, oltre ad altre informazioni ...

