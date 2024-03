Osvaldo | Lotto contro depressione | droga | alcol e vivo chiuso in casa | sono disperato | lo sfogo dell' ex calciatore - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Ho a che fare con una graveda molto tempo. Quellami ha fatto cadere in alcune dipendenze,. E la verità è che mi trovo in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano e. Ebbene, volevo raccontarlo e condividerlo con voi.in cura psichiatrica, st