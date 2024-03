«Ospedale | l’ottava Torre si farà Nel 2026 sarà aperto il cantiere»

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’INTERVISTA. L’assessore al Welfare Bertolaso giovedì al «Papa Giovanni» ha parlato del futuro della sanità bergamasca. «Intervenire sul disagio giovanile, servono reparti per adolescenti».

All'ospedale di Treviso l'arte arriva in corsia con i disegni di oltre 350 bambini e ragazzi

TREVISO - All’Ospedale di Treviso inizia una stagione dedicata all’arte che vede una serie di mostre susseguirsi nel corridoio centrale, al 1° piano dell’Ospedale Ca’ Foncello, fino a tutto il mese di ...oggitreviso

L’Ospedale come una galleria d’arte: 250 disegni in corsia per stare bene insieme: La mostra, allestita al primo piano del Ca’ Foncello, apre la stagione dedicata all’arte. Seguiranno altre due mostre. Lanciata anche la nona edizione del ...tribunatreviso.gelocal

Doc - Nelle tue Mani: Stasera l'Ultima Puntata della Terza Stagione della Fiction con Luca Argentero: Questa sera va in onda su Rai1 l'ottava e ultima puntata della terza stagione della fiction DOC - Nelle tue mani con Luca Argentero e Matilde Gioli. Leggiamo insieme le trame degli episodi.comingsoon