Osimhen | lavoro personalizzato per infortunio e qualche scricchiolio nello spogliatoio

(Di venerdì 15 marzo 2024) La stagione in casa Napoli è sempre più negativa e continuano a circolare voci sulloguidato da Calzona. La squadra si prepara per il big match contro l’Inter e dall’infermeria non arrivano buone notizie sulle condizioni di Victor. La squadra si è allenata questa mattina al Konami Training Center iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato neltecnico tattico e partitina a campo ridotto. L’attaccanteha svolto unper un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona. La situazioneLa situazionedel Napoli sembra delicata. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’ ...

Il report dell’allenamento da Castel Volturno. Quarto giorno di Calzona come allenatore del Napoli . La squadra si prepara in vista della trasferta di campionato in Sardegna contro il Cagliari. Solo ... (ilnapolista)

Il report dell’allenamento di oggi del Napoli riporta che Victor Osimhen non si è allenato col gruppo. L’attaccante nigeriano infatti ha. svolto solo personalizzato in palestra . Una notizia che, ... (ilnapolista)

Napoli : Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center La situazione infortunati in casa Napoli in vista dei prossimi impegni contro il ... (terzotemponapoli)

Infortunio Osimhen, report SSC Napoli: affaticamento muscolare, le condizioni

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center, con un piccolo problemino fisico per quanto riguarda Victor Osimhen. Gli azzurri preparano il match ...msn

Osimhen verso l'addio, Gazzetta fa i nomi di tre bomber: uno sarà il sostituto: La partenza molto probabile di Victor Osimhen, con i relativi 120-130 milioni della clausola, permette al Napoli di poter disporre di un importante tesoretto per la rifondazione. In un clima di ...tuttonapoli

Napoli, problemi per Osimhen: lavoro personalizzato per l'attaccante a 48 ore dal match con l'Inter: Victor Osimhen, infatti, a 48 ore dalla sfida contro i nerazzurri, ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona.napolitoday