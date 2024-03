Osimhen in fortissimo dubbio per Inter-Napoli | Sky | “Notizie non rassicuranti”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilè preoccupato per le condizioni didopo il match contro il Barcellona: recupero incerto per la partita con l’. Ilè attualmente in ansia per le condizioni di Victor. Le speranze di vederlo in campo contro l‘sono appese ad un filo mentre leriguardanti la sua condizione fisica non portano conforto. Dopo l’amara eliminazione dalla Champions contro il Barcellona, i tifosi partenopei tengono il fiato sospeso per l’attaccante nigeriano, protagonista di un momento di difficoltà fisica nella recente sfida europea.è stato costretto a svolgere un allenamento differenziato rispetto ai suoi compagni di squadra, a causa di un affaticamento muscolare patito durante la partita di Champions League. Con ...