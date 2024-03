Osimhen | dall’allenamento Napoli indizi per Calzona | a -2 dall’Inter! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Uno dei grandi punti interrogativi di-Inter è ruota intorno alle condizioni di Victorarriva qualcheo per. – Francesco Modugno: «PerSan Siro è tabù. Ci ha giocato pochissimo e mai ha fatto gol, né all’Inter né al Milan. Questa volta è a rischio, si attende la rifinitura di domani per capire qualcosa in più. Ci sono un po’ di fastidi, di stanchezza e di affaticamento. Ha gestito i muscoli già nella giornata di ieri. Oggi c’è stato un lavoro personalizzato, fatto di terapie, massaggi, qualche allungo. Ce n’è abbastanza per mettere in fibrillazione. Domani ci sarà la prova del nove. Deciderà lui, un po’ medico di sé stesso. Sta sollecitando i muscoli cone lo staff medico. ...