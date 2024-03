Oscar del docu-film “20 days in Mariupol” | scritto e diretto dal giornalista Mstyslav Chernov

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Arezzo, 15 marzo 2024 – Al successo e all’alto grado di partecipazione registrati dalla rassegna Mondovisioni – imentari di Internazionale, organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino, si aggiunge la vittoria agli . Andata in scena a cavallo tra i mesi di febbraio e marzo, l’edizione 2024 di Mondovisioni aveva visto tra i suoi appuntamenti di punta proprio la proiezione del reportage che, domenica scorsa a Los Angeles, si è aggiudicato l’ambito premio dell’Academy come migliormentario. Proiettato a Castiglion Fiorentino lo scorso 24 febbraio, con l’intervento deldi Internazionale Andrea Pipino, il lavoro del reporter ucraino di Associated Press, già vincitore del Premio Pulitzer for Public Service 2023,menta le atrocità, la morte e la distruzione della guerra in Ucraina, ripercorrendo i ...