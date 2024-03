Orte-Falconara | c?è speranza per il terzo lotto | «Il tratto tra Serra San Quirico e Castelplanio verrà rifinanziato»

(Di venerdì 15 marzo 2024) ANCONA Non tutto è perduto per ildella, quello traSan. «I finanziamenti spostati verranno reintrodotti attraverso un nuovo...

"E’ una buona notizia quella della pubblicazione dello stralcio di gara da 95 milioni di euro per il raddoppio della linea ferroviaria Orte - Falconara, finanziato anche con fondi Pnrr. Un ... (sbircialanotizia)

Fabriano - La Orte-Falconara sarà più sicura e anche più veloce da percorrere per i treni che uniscono Lazio, Umbria e Marche. Partirà ad aprile, tra le stazioni di... (corriereadriatico)

Fabriano - La Orte-Falconara sarà più sicura e anche più veloce da percorrere per i treni che uniscono Lazio, Umbria e Marche. Partirà ad aprile, tra le stazioni di... (corriereadriatico)

Il governatore Acquaroli: «Spesa maggiore per i voli Conta solo il buon servizio»

ANCONA - Voli&treni: binomio imperfetto. Mentre la Regione sta cercando in ogni modo di salvare la continuità territoriale verso Roma, Milano e Napoli - anche a costo di accettare ...corriereadriatico

Meloni si porta avanti con il lavoro. Anche in Umbria è campagna elettorale: Regionali (Politica) La premier annuncia i fondi per lo sviluppo e la coesione. Partito democratico e 5 Stelle denunciano: stanziamenti in tempi sospetti. Di Redazione politica ...ilmanifesto

Nostra intervista a Marcello Mariani dell’Unione Interporti Riuniti Italiani: Stefano Stefanini NewTuscia – Orte – Nella trasmissione “Fatti e Commenti”, condotta da chi scrive e dal collega Gaetano Alaimo per la regia di Marco Nicoletti, in onda da questa sera (ore 19,15) sug ...newtuscia