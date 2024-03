Oroscopo Paolo Fox weekend | previsioni astrologiche 16-17 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 15 marzo 2024)Fox, dopo un'attenta analisi del manto stellato, rivela l'del16 e 17. Sabato la Luna è in Gemelli, mentre domenica transita in Cancro. Amore, lavoro, emozioni e salute sono al centro dell'attenzione del noto astrologo italiano che, attraverso le sue parole, fa da guida ai 12 segni zodiacali. Scopriamo che cosa hanno in serbo gli astri per questo fine settimana, dando anche un'occhiata al proprio ascendente.Fox 16-17: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore:vantaggioso per riconciliarsi e per fare conquiste. Emozioni: sono 48 ore povere di comprensione. Lavoro: vorresti trasferirti, forse a causa di un problema domestico. Salute: stanchezza. Toro - ...