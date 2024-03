(Di venerdì 15 marzo 2024) L'Unione europea vuole "costringere ad accogliere migranti ed a rieducare i bambini ad accettare l'omosessualità". Così il premier ungherese Viktorattacca l'Ue. Come ungheresi ", è", aggiunge annunciando "una marcia su Bruxelles per realizzare un cambiamento".ha promesso che non permetterà all'Unione europea di "intaccare la libertà: l'Ungheria rimarrà libera e sovrana. Le nazioni dell'Europa oggi temono per la loro libertà" minacciata "da Bruxelles. L'Ungheria rifiuta la guerra, è impegnata per la pace" ma "dall'Ue riceviamo guerra, invecepace".

Solo nel 2021 il governo Draghi ha provato a dare una svolta rispetto alla prassi consolidata di ammanettare gli imputati e tenerli in gabbia nelle aule di tribunale. Cosa che avviene anche in altre ... (huffingtonpost)

Solo nel 2021 il governo Draghi ha provato a dare una svolta rispetto alla prassi consolidata di ammanettare alcuni imputati e tenerli in gabbia nelle aule di tribunale. Cosa che avviene anche in ... (huffingtonpost)

Il caso di Ilaria Salis fa discutere. Come se ne esce. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Otto e mezzo" in onda il 30 gennaio su La7. In studio c'era il direttore di Libero, Mario Sechi che ... (iltempo)

Orban, 'siamo stati fregati in Ue, è tempo della rivolta'

L'Unione europea vuole "costringere ad accogliere migranti ed a rieducare i bambini ad accettare l'omosessualità". Così il premier ungherese Viktor Orban attacca l'Ue. (ANSA) ...ansa

Renzi,Draghi andrebbe benissimo come presidente del Consiglio Ue: "Draghi andrebbe benissimo per la presidenza del Consiglio europeo, ma io dico che bisognerebbe cambiare anche i vertici della Commissione. La Von der Leyen non va bene per la sua timidezza istituzion ...ansa

Papa Francesco: «Non ho alcuna intenzione di dimettermi ora. In seminario ebbi una piccola sbandata». Ecco l'autobiografia in uscita: Per ora niente dimissioni, «godo di buona salute». Papa Francesco nella sua autobiografia che sarà in libreria dal 19 marzo per Harper-Collins «Life. La mia storia ...ilmessaggero