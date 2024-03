Ora la Pistoiese ci crede Parigi | Siamo squadra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le vittorie sono la cura migliori per tutti i mali. Può sembrare una banalità ma invece è una verità sacrosanta. Il successo dellacontro l’Imolese è la prova più lampante perché non solo sono arrivati i tre punti, che sono una manna scesa dal cielo, ma soprattutto perché hanno dato forza e consapevolezza alladi poter stare in questo campionato. "Esatto – afferma il tecnico Gabriele– la vittoria dà proprio questo, ovvero la consapevolezza di poterci stare e di poter lottare fino in fondo. I tre punti, tra l’altro, sono arrivati contro unaforte – aggiunge – che sta disputando una buona stagione in campionato e in Coppa Italia. A questo va aggiunto che aver sentito i tifosi incitarsi e applaudirci a fine partita ci ha dato un’ulteriore spinta. Non biasimo chi ha deciso di non entrare ...