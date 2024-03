(Di venerdì 15 marzo 2024)no i-off per ilLe Mura Spring, che dopo aver ottenuto il miglior risultato di sempre, ovvero il terzo posto in regular season,domani il primo turno di-off al Palatagliate, alle 18.30 contro il Bf Prato. Sarà un percorso nuovo per la maggior parte delle ragazze biancorosse che affronteranno questo appuntamento con una grande grinta, pronte a dare il meglio. Sarà ad eliminazione diretta, ognuna al meglio di tre gare, su tre turni che decreterà la squadra campionessa di Toscana, titolata anche per giocarsi gli spareggi interregionali per l’accesso alla serie A2. Le avversarie sono arrivate al sesto, ed avranno la possibilità di giocare l’eventuale bella in casa. Anche se a questo punto della stagione le statistiche servono a poco, durante il campionato il ...

Gender Gap: dalla Campania le iniziative per abbattere le disparità in ambito lavorativo . L’intervista alla Vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia Loredana Raia, classe ’67, una ... (puntomagazine)

Terra Amara orario 15 marzo 2024 , anticipazioni di stasera stasera a che ora inizia Terra Amara il 15 marzo 2024 ? Le anticipazioni di oggi: Zuleyha minaccia Hakan per vendere le quote e ... (spettacoloitaliano)

Ora inizia la scalata. Green, al via i play-off

iniziano i play-off per il Green Le Mura Spring, che dopo aver ottenuto il miglior risultato di sempre, ovvero il terzo posto in regular season, inizia domani il primo turno di play-off al Palatagliat ...lanazione

Pesaro, la Uiltucs sbatte in faccia la realtà: «La stagione non attrae più, i giovani preferiscono lavorare all’estero»: PESARO Flussi turistici e lavoratori del turismo i temi principali del convegno Uiltucs a Palazzo Gradari. “Pesaro: turismo culturale, turismo globale” titolo dell’incontro ...corriereadriatico

LIVE Baskonia-Olimpia Milano 79-56, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: baschi in controllo nel quarto quarto: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.15 Arriva una brutta sconfitta per l'Olimpia Milano di coach Ettore Messina che vede ora nuovamente assottigliarsi le speranze di accedere ai play-in di Eu ...oasport