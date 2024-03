Operazione Strade sicure | i parà in piazza Gramsci | “Giovani troppo aggressivi”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Siena, 15 marzo 2024 – I carabinieri in Fortezza, poi alla stazione per i controlli con l’aiuto di un cane. E la volante della polizia in, dove ieri si trovavano anche tre militari dell’esercito che fanno parte dell’. Annunciata nel gennaio scorso, è scattata l’8 marzo a seguito dell’ordinanza della questura, come concordato con il prefetto. Da tempo non si vedevano così tante divise nel centro storico (e non solo). Soddisfatti i cittadini che, sebbene la nostra città non sia il Bronx, avvertono comunque un senso di inzza crescente. L’ultimo episodio che riguardaproprio ieri all’ora di pranzo. I soliti ragazzi che entrano nel bar e spadroneggiano, vanno in bagno senza né consumare, né ...