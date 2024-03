Operaio ucciso da un furgone | la vittima è Antonio Sartor | lottava contro le morti sul lavoro

Un operaio di 56 anni è stato travolto e ucciso nella ditta di legnami per cui lavora va da un camion: alla guida uno dei clienti dell'azienda, denunciato per omicidio stradale.Continua a leggere (fanpage)

Tragedia ieri pomeriggio, giovedì 14 marzo, in una ditta di Acilia, un Operaio è stato travolto e ucciso da un furgone Fiat Iveco a bordo del quale si trovava un cliente. Erano le 16 e 40 di ieri ...ilcorrieredellacitta

Acilia: Operaio 56enne ucciso da un camion nella ditta in cui lavorava: Acilia: Operaio 56enne ucciso da un camion nella ditta in cui lavorava. La tragedia si è consumata nel parcheggio della ditta di legnami per la quale lavorava. L’autista denunciato per omicidio ...linserto

