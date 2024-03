Open Day carta d’identità elettronica Roma | 16 Marzo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 15 marzo 2024) Per incrementare le opportunità di rilascio dellae ridurre i tempi di attesa, continuano nel MunicipioXV le aperture straordinarie degli Uffici Anagrafici per il rinnovo della CIE. L’apertura è prevista per sabato 162024 dalle 08.30 alle 16.00 presso la sede di La Storta – via Enrico Bassano, 10. Al fine di garantire un accesso regolamentato ed evitare disagi ai cittadini, sarà necessario prenotarsi online esclusivamente nella giornata di venerdì 152024 dalle ore 09.00 e fino a esaurimento delle disponibilità. L’appuntamento dovrà essere richiesto direttamente tramite l’Agenda CIE del Ministero dell’Interno . COSA PORTARE CON SE’ PER LA RICHIESTA DELLAIDENTITA’Bisognerà ...