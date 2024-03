Online la terza puntata del podcast Bergamo In Chiaro | si parla di sicurezza con i Commissari della Polizia Locale

(Di venerdì 15 marzo 2024). ÈladelIn, una serie di incontri audio complementari al progetto del portale www.in.it. Il, infatti, è la diramazione raccontata di quel che è sotteso ai dati e alle statistichepiattaforma, ovvero il lavoro delle persone, l’impegno quotidiano di lavoratori e lavoratrici i cui volti, le cui competenze non emergono o faticano a emergere nel mare magnum dei social media. Dopo la prime due puntate, dedicate a Lorenzo Giusti e al lavoro che GAMeC sta facendo anche in preparazionefutura nuova sede, e al tema del commercio con il direttore del Distretto Urbano del Commercio Nicola Viscardi, tocca a ...

Dalla Regione 100 milioni per le famiglie alluvionate: 'Ora il Governo mantenga la promessa sui ristori': A fare il punto è l'assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, protagonista della terza ... sui profili social della Regione, dagli utenti online. La puntata è già disponibile sulle pagine ...

The Bear sarebbe stata già rinnovata per una quarta stagione che sarà girata subito dopo la terza: Quando esce la terza stagione Intanto sappiamo che la terza stagione di The Bear debutterà in ... Nelle ultime settimane il set della serie è stato invaso da fan curiosi che hanno pubblicato online ...