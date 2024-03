Omicidio Mormile | altri due condannati dopo la riapertura delle indagini chiesta dalla famiglia | sette anni a Pace e Foschini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024)34ci sonodueper l’di Umberto, educatore nel carcere di Opera, ucciso‘ndrangheta nelle campagne di Carpiano, in provincia di Milano, l’11 aprile del 1990. Alla fine di un processo celebrato col rito abbreviato la gup Marta Pollicino ha condannato a 7di reclusione due collaboratori di giustizia, Salvatoree Vittorio, finiti imputati in seguito alladai familiari di– fratello, sorella e figlia – rappresentati dal legale Fabio Repici. Il giudice, come chiesto dai pm, ha riconosciuto le attenuanti generiche e quella speciale ...