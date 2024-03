Omicidio Mollicone | lo zio di Serena | Era turbata per la droga ad Arce

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ieri si è celebrata la seconda udienza del processo d'appello per l'della 18enne uccisa adil 1° giugno 2001. In aula sono stati sentiti lo zio della ragazza e l'appuntato Emilio Cuomo

Arce – E’ apparsa a tutti una lezione di un corso di laurea in ingegneria la nuova udienza, la decima, del processo di secondo grado per la morte e l’occultamento del cadavere di Serena Mollicone , ... (temporeale.info)

Secondo Carmelo Lavorino, criminologo e consulente della difesa per la famiglia Mottola , le prove dell' Omicidio di Serena Mollicone furono contaminate . E i fili d'erba intorno al corpo scambiati per ... (fanpage)

Omicidio Mollicone , un cold case ancora irrisolto dopo quasi 23 anni. E allora oggi si è tornati in aula , e per la nuova udienza del processo d’appello si è ri-andati indietro, all’inizio di tutto: ... (secoloditalia)

Delitto Mollicone, ricostruite in aula le prime ore dopo la scomparsa di Serena

Roma. Nuova udienza del processo d’appello per l’Omicidio di Serena Mollicone, la studentessa uccisa ad Arce nel giugno 2001. Imputati il ...abruzzolive

Serena Mollicone, la scomparsa e le ricerche. Lo zio in aula: «Provammo subito inquietudine e angoscia»: Le ultime ore di vita, le ricerche subito dopo la scomparsa, ma anche le ansie. In aula, questa mattina, dinanzi alla prima sezione della corte d'appello di Roma, Antonio Mollicone ...ilmessaggero

Omicidio Mollicone, il carabiniere Cuomo: «Tuzi non mi disse di aver visto Serena in caserma». In aula la ricostruzione delle ore dopo la scomparsa: Davanti alla prima Corte d'Assise d'Appello di Roma dove è in corso il processo di secondo grado per l'Omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001 «Tuzi non mi disse di aver visto ...leggo