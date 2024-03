Oltre 240 mila arrivi nell’ultimo anno I dati delle strutture e le prospettive

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono stati 240i turisti che nel 2023 hpernottato in unaricettive in città. Isono quelli forniti dalla Regione Toscana riguardo i flussi turistici nell’appena concluso. Il report mette in evidenza, comune per comune, quanti sono stati gli, cioè le persone che hdormito in una struttura ricettiva, che le presenze, cioè il totalenotti trascorse in ogni comune. Il dato non tiene conto quindi di tutti quelli che htrascorso una giornata "dalla mattina alla sera" che eppure sono moltissimi in alcuni casi: basti pensare alle giornate della Città del Natale ad Arezzo. È proprio la città capoluogo che, come era facile da immaginare, occupa il gradino ...