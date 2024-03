Ok Ue su imballaggi | Meloni | brava Italia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 15 marzo 2024) 14.00 Approvato dai 27 Paesi Ue il Regolamento suglie rifiuti die la Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese per la sostenibilità.Così una nota di P.Chigi che sottolinea il ruolo "cruciale" dell'nei "complessi negoziati" per trovare "il giusto equilibrio tra obiettivi ambientali e competitività delle imprese" "A Bruxelles un'che non s'arrende a soluzioni penalizzanti, capace di negoziare fino in fondo in modo deciso, riuscendo a cambiare sostanzialmente il risultato", commenta la premier