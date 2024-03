Ocean Viking | ok allo sbarco Ma alla Schlein non basta | È disumano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le autorità italiane autorizzano lodellaad Ancona. Ma per la sinistra il porto è troppo lontano e scatta la polemica: "Vergognoso. Piantedosi e Meloni smettetela"

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “La situazione sulla Ocean Viking è drammatica sotto ogni punto di vista. Bisogna subito far sbarcare i 359 naufraghi che si trovano a bordo. Gli appelli dell'equipaggio ... (liberoquotidiano)

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – ?La situazione sulla Ocean Viking è drammatica sotto ogni punto di vista. Bisogna subito far sbarcare i 359 naufraghi che si trovano a bordo. Gli appelli dell?equipaggio ... (calcioweb.eu)

Roma, 15 mar (Adnkronos) – ?Sono stati alla deriva per una settimana, hanno visto morire sessanta persone che viaggiavano con loro, di fame e di ustioni, ma ora il governo impone ai sopravvissuti ... (calcioweb.eu)

Naufragio nel Mediterraneo: 60 migranti morti, centinaia verso Ancona a bordo della Ocean Viking

Centinaia di migranti erano a bordo di un'imbarcazione che dalla Libia cercava di raggiungere l'Europa. La Ocean Viking verso Ancona Dopo il naufragio 359 persone sono al momento a bordo dell'Ocean ...it.euronews

Ocean Viking, Schlein: "Disumano infierire sui sopravvissuti": La segretaria del Pd Elly Schlein ha parlato della decisione di far sbarcare ad Ancona i migranti sulla Ocean Viking sopravvissuti al naufragio del gommone partito dalla Libia. "Sono stati alla deriva ...tgcom24.mediaset

Migranti: Magi, 'da Governo muro di gomma, far sbarcare subito Ocean Viking': Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “La situazione sulla Ocean Viking è drammatica sotto ogni punto di vista. Bisogna subito far sbarcare i 359 naufraghi che si trovano a bordo. Gli appelli dell’equipaggio no ...lanuovasardegna