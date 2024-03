Nuovo stop per Alex Schwazer | il Tas rigetta il ricorso sulla sospensione della squalifica per doping | «Non ci arrendiamo»

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha respinto ilpresentato dacontro il rigettosua richiesta didel periodo didi otto anni per violazione delle norme anti. L’atleta contestava la decisione dell’Atlhetic Integrity Unit (Aiu)federazione mondiale di atletica (World Athletics) del 10 novembre scorso, che aveva respinto la sua richiesta di sospendere il periodo didi otto anni a partire dall’11 agosto 2016, impostogli per la sua seconda infrazione di. Data la decisione del Tribunale, il periodo diresta quindi in vigore. Non ci stanno i legali del marciatore e ora si riservano la possibilità di ...

Dragon Ball Super: ora è ufficiale, il manga va in pausa! Tutti i dettagli sullo stop

Stando a quanto trapelato da V Jump, il manga di Dragon Ball Super entrerà in pausa dopo l'uscita del capitolo 103.anime.everyeye

La metropolitana non segue il destino dello scolmatore, Campora: “I lavori vanno avanti”: L'interdittiva al consorzio ReseArch non ferma il prolungamento a Canepari e Martinez: "La capofila Conpat è disponibile a prendere in carico tutte le lavorazioni" ...genova24

Migranti in Albania, Piantedosi: “Corte Ue non blocca l’accordo, tutto procede. Ma siamo disposti a rivedere la cauzione da 5mila euro”: Era una delle possibili mosse e il governo Meloni la sta già mettendo in campo. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “La decisione della Corte di giustizia Ue non boccia l’acco ...ilfattoquotidiano