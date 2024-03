Nuovo sparatutto in prima persona che ricorda Max Payne

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il piccolo ma talentuoso team di sviluppo di Vreski ha appena svelato il loro ultimo gioco in fase di sviluppo, mostrandoci un breve assaggio del gameplay che potrete ammirare in fondo all’articolo.FPS ispirato a MaxPer chi non conoscesse ancora Vreski, si tratta degli stessi menti creative dietro al successo “The Hong Kong Massacre“, un titolo che ha saputo combinare l’adrenalina di “Hotline Miami” con l’atmosfera cupa e lo stile di “Max“, tutto immerso in un suggestivo scenario orientale. Questa volta, però, il loroprogetto si distacca dal classico twin stick shooter a visuale dall’alto per abbracciare il generein. Avista, potrebbe sembrare un FPS tradizionale, ma Vreski ha aggiunto ...

Nuovo FPS in stile Max Payne da Vreski

