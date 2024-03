Nuovo polo della logistica | Metro Italia scommette sulla città della Vespa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pontedera (Pisa), 15 marzo 2024 – In arrivo , nella zona industriale di Pontedera, altri nomi importanti del panorama economico nazionale. Laannuncia di aver siglato un accordo con Logistics capital partners per una nuova piattaforma. In via Olivetti, nella zona industriale industriale tra la Piaggio e Gello, a ridosso dello scolmatore, sarà allestita un’area di 9.000 metri quadri che verrà consegnata a, secondo le previsioni, entro il primo trimestre del 2025. Persi tratta di una scelta strategica in quanto il centro logistico sorgerà a soli 3 chilometri dalla FiPiLi, l’importante arteria che permetterà di connettersi con il restoToscana. Logistics Capital Partners (società ...