Nuovo Pisa Training Centre | Ecco qui tutte le carte Da noi massima trasparenza nel rispetto del popolo pisano

(Di venerdì 15 marzo 2024) di Michele BufalinoUna risposta distensiva e dai toni pacati, pur con alcune precisazioni, ma che invita anche le parti in causa a concentrarsi su aspetti concreti. Così la società nerazzurra è intervenuta nuovamente nel merito della vicenda relativa al centro sportivo di Gagno, rispondendo dopo quanto emerso nella commissione consiliare di martedì 12 marzo, quando era stata paventata l’eventualità di un rischio-slittamento del via ai lavori (annunciati per giugno) causa documentazione non pervenuta. Per ciò che riguarda quest’ultimo aspetto, ilprecisa che, tale documentazione è stata "richiesta lo scorso 7 marzo" da parte degli uffici comunali, un giorno dopo l’ultima conferenza stampa del presidente Corrado. Il club nerazzurro ha così di fatto replicato a quanto era stato dichiarato dalla dirigente Daisy Ricci, elogiando il lavoro ...