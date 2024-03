Nuova corsia alta velocità tra Bologna e Castel Bolognese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ieri il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami, insieme al personale della Rete Ferroviaria Italiana - Rfi, ha visitato la sottostazione allestita in via Zignola a Villanova, sulla tratta-Rimini. Durante l’incontro, dedicato alla presentazione dell’opera green che permette di contrastare l’emissione di Co2 e di accumulare energia altrimenti dispersa, il viceministro ha anticipato la notizia dei prossimi lavori in partenza sulla linea Adriatica. "Verrà coinvolto dalle opere il tratto– spiega il viceministro –: su questo segmento creeremo unaper l’che affiancherà quella per il transito dei treni locali e intercity. Nello snodo di...