Nove momenti che hanno fatto grande la Milano-Sanremo

(Di venerdì 15 marzo 2024) I luoghi nel ciclismo sono contorno ma anche identità. Contorno perché inevitabilmente in una gara di biciclette i protagonisti sono i ciclisti, tuttalpiù le squadre, alle volte gli sponsor; ma identità perché senza quel contorno la gara non esisterebbe neanche, mancherebbe il terreno su cui correre, mancherebbero gli stadi a cielo aperto in cui tifare. In alcune gare, quelle più storiche, il susseguirsi di eventi in determinati punti, in determinati luoghi, fa sì che i luoghi stessi diventino parte integrante della corsa, che prendano vita attraverso i ricordi, gli articoli di giornale, i racconti, gli aneddoti. C’è chi dice che il finale dellasia la mezz’ora più entusiasmante dell’anno ciclistico. Forse è un po’ ingeneroso per le prime sei ore e mezza di corsa, perché forse sono proprio quelle sei ore e mezza a renderci molto ...