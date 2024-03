NOTIZIARIO. I dubbi del tecnico tra difesa e mediana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Prosegue la preparazione degli amaranto in vista dell’impegno contro il Pineto, fino ad oggi autentica bestia nera del Cavallino che non ha mai vinto tra Coppa Italia e Poule Scudetto in serie D, e nemmeno all’andata contro gli abruzzesi. Indiani ha visto otrnare in gruppo seppur con un tutore Polvani, mentre Ekuban resta tra gli indisponibili. Verso la conferma del 4-2-3-1. Da capire se verrà confermato Chiosa al centro insieme a Risaliti o Masetti. InDamiani e Mawuli viaggiano verso la conferma così come Pattarello, Guccione e Gaddini alle spalle dell’unica punta Gucci.