“Non ci sarà in ritiro” | annuncio sul Napoli | anticipata una cessione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Colonna deldegli ultimi anni, ma arriva l’inaspettato di mercato:già l’assenza dal prossimoestivo. Una stagione davvero sottotono quella del, dai campioni d’Italia ci si aspettava decisamente di più. L’obiettivo è adesso concludere bene il campionato e conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Intanto la società sta già programmando la prossima di stagione e il primo passo, come sempre, è l’organizzazione delestivo., il sindaco di Dimaro anticipa l’assenza di Osimhen Anche quest’anno il– con molta probabilità – dividerà la preparazione pre campionato in due parti: la prima a Dimaro, in Trentino, la seconda a Castel di Sangro, in ...

Il gruppo svizzero Swisscom ha stipulato accordi per l’acquisizione di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro. Il gruppo elvetico è già presente in Italia con Fastweb, acquistata nel 2007 che ora ... (ilfattoquotidiano)

Champions League , in vista della sfida tra Arsenal e Bayern i tifosi bavaresi non saranno presenti allo stadio. Ecco perché «Dobbiamo accettare questa punizione. Non solo sono stati attivati ... (calcionews24)

I vescovi lombardi. Cristiani in politica, impegno urgente. No all'indifferenza: Ma " le strutture delle parrocchie e degli altri soggetti ecclesiali non possono essere utilizzate ... "Verranno giorni di pace Sarà possibile una società più giusta Sapremo costruire una città, un ...

Juventus, Milik escluso dalla Polonia: momento no per l'attaccante: La nazionale biancorossa affronterà l'Estonia nella semifinale dei playoff per il prossimo Europeo, ma l'attaccante della Juventus come detto non ci sarà. Decisamente un momento no per il classe ...