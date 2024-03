Nodo ferroviario sud: apre il maxi cantiere. Prevista una fermata al campus

Entrano nel vivo i lavori del Nodo ferroviario a sud di Bari. Gli operai sono occupati, infatti, in questi giorni sul tracciato principale, sul cosiddetto “collo d’oca” ...quotidianodipuglia

Nardin (Provincia): “Un incontro con Rfi per risolvere il Nodo Ponte Alto/AV”: “La questione è troppo importante per essere liquidata con una lettera, quindi da qua si parte per un confronto”. Queste le parole del presidente della ...ecovicentino

Al via i lavori per il Nodo ferroviario Sud di Bari: cantieri per la stazione Executive e il sottopasso San Pasquale-Japigia: Hanno preso il via i lavori per la realizzazione del 'collo d'oca' di binari per il nuovo Nodo ferroviario Sud di Bari, il cantiere da circa 460 milioni di euro di Fs per la creazione di un nuovo ...baritoday