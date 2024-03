Nino Migliori | seminario al Santa Maria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024)è uno dei grandi fotografi italiani che ha festeggiato 75 anni di attività. Un punto di riferimento, un’icona di assoluto valore. E per la prima volta sarà a Siena domani. Alle 17 sarà alla Sala Sant’Ansano deldella Scala. Presentato da Denis Curti, direttore di ’Le stanze della Fotografia di Venezia’ per il: una ricerca senza fine’. Ildedicato a, organizzato dalla Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti, anticipa i progetti della Fondazionedella Scala per il 2024, anno in cui è in programma la mostra ’. Lumen Fonte Gaia’ a cura di Lucia Simona Pacchierotti in ...