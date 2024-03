Niente ritardi | si paga in anticipo Il Comune più rapido e virtuoso

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ildi Seveso è un, infatti i fornitorino inprima dei tempi stabiliti dalla legge. Anzi, molto prima. Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute are le fatture entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento. Lo stabilisce il decreto legislativo n. 231/2002 che recepisce una direttiva europea volta a contrastare il ritardo neimenti delle transazioni commerciali. Ma a Seveso non hanno problemi. In questo 2024 la Città di Seveso non accantonerà un euro nel fondo di garanzia dei debiti commerciali. Questo avverrà grazie alla contabilità virtuosa degli uffici, puntuali neimenti ai fornitori. Seveso sia nel 2022 che nel 2023 ha uno stock dei debiti commerciali scaduti pari a zero e, a fronte ...

sanzioni ridotte fino a un terzo. E più in generale addio a maggiorazioni che portano i contribuenti in ritardo con il versamento delle Tasse o che hanno commesso errori nella compilazione... (ilmattino)

Ferretti Group si ritira dalla gara per il programma di bonifica e reindustrializzazione del sito ex Yard Belleli nell'area portuale di Taranto . Lo si legge in una nota in cui si sottolinea... (quotidianodipuglia)

Ponte Alto/cantieri Tav, niente soluzione d’emergenza: viadotto chiuso (minimo) 18 mesi

Rigettata la proposta alternativa di Vi.Abilità, per conto della Provincia di Vicenza, mirata a "salvare" la circolazione stradale sul viadotto di Ponte ...ecovicentino

Ancora ritardi per la riconversione di Termini: "Rischio naufragio per l'investimento da 1.120 posti di lavoro": "Il bando per la reindustrializzazione dell’ex area Fiat siciliana è scaduto alla fine del mese di febbraio e, al momento, non si registra ancora Niente di fatto ... il peso della burocrazia e dei ...palermotoday

Ancora ritardi per la riconversione di Termini Imerese: Roma, 14 mar. (askanews) – Il bando per la reindustrializzazione dell’ex area Fiat siciliana è scaduto alla fine del mese di febbraio e, al momento, non si registra ancora Niente di fatto ...askanews