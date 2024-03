“Niente cene fuori | solo gallette di riso e broccoli” Francesca e il suo passato nel vortice dei disturbi alimentari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Firenze, 15 marzo 2024 - Per tanti anni è stata prigioniera del calcolo maniacale delle calorie. Conosceva le etichette nutrizionali di tutti gli alimenti e anche ad occhio era in grado di sapere quante calorie avesse ingerito. Al massimo, dovevano essere 1100 al giorno. Ma aMurina, 33 anni, psicologa, per molto tempo quell’insano rapporto col cibo appariva più che normale. “E infatti non saprei neanche dire quando esattamente il mio rapporto con ciò che mangiavo ha iniziato a complicarsi”, sorride. Nata a Pisa, ha studiato a Firenze, dove vive tutt’ora. Da un paio di anni è riuscita ad uscire del tutto dalin cui era caduta del tutto inconsapevolmente. E ora ha ritrovato la sua serenità, tant’è che aspetta un bambino. “Intorno ai 15 anni mi sono approcciata al vegetarianismo - racconta-. Non tanto per ...