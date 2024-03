Nidi gratis in Toscana | 13 500 bambini coinvolti 40 milioni per il nuovo bando 2024 2025

(Di venerdì 15 marzo 2024) Con quasi 13mila e 500 bambine ebeneficiari nell’anno educativo in corso, “” ha già raggiunto gli obiettivi fondamentali per cui è nata: produrre effetti redistributivi e allargare la platea di famiglie che fanno domanda di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia L'articolo proviene da Firenze Post.

