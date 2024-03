Nicoletta la più odiata di sempre ad Affari tuoi | Sentito cos' hanno detto gli altri pacchisti?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) La concorrente forse meno amata di, perlomeno di questo 2024, masi consolerà perché ha portato a casa ben 50mila euro, dopo una partita molto criticata e altrettanto spregiudicata. I telespettatori del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus sono concordi: la rappresentante dell'Umbria, arrivata in studio da Gubbio accompagnata dalla sorella, non è certo una campionessa di simpatia e molti si sono stizziti anche per i continui riferimenti a cabala e sogni. "Ma perché gli antipatici vinconoe i miei preferiti maiii?", domanda qualcuno su X, l'ex Twitter. "Noi a casa vorremmo che ti levassi dal caz***o", "Amadeus stala sopporta pochissimo secondo me", "Questa sera nessuno deiha speso parole d'incoraggiamento o ...