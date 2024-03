Nicole Eggert si rasa a zero dopo la diagnosi di cancro | “Guarire è accettarsi” VIDEO

(Di venerdì 15 marzo 2024)ha aggiornato i fan sulle proprie condizioni di salute,ladial seno ricevuta in gennaio, pubblicando su Instagram unin cui sii capelli, con l’aiuto della figlia dodicenne Keegan. Il breve filmato, accompagnato dal sottofondo di Fight For Your Right dei Beastie Boys, mostra la donna impegnata in una progressivatura totale tramite un tagliacapelli. Una volta completata l’operazione, figlia e madre (che ora sfoggia una lucida testa glabra) sorridono all’obiettivo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il post è arricchito ...

